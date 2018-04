Salita Madonna degli Angeli è pronta a rinascere, ecco come cambierà

Riqualificazione di salita Madonna degli Angeli, ci siamo. Oggi, gli uffici comunali hanno pubblicato gli atti che porteranno alla realizzazione di un progetto atteso e del quale si parla ormai dal lontano 2015. La sistemazione della scalinata, tra le più fotografate dai turisti e anche tra le più scenografiche del nostro centro cittadino, era uno degli obiettivi dell'amministrazione, “nell'ambito della salvaguardia e della valorizzazione del centro storico” trattandosi di una “scalinata storica di collegamento tra la via Atenea e le viuzze del centro storico”.

Tutto sarà finanziato con 39 mila euro derivanti dalla quota 2015 del 30% dei fondi dei ticket di accesso al Parco Archeologico e i lavori riguarderanno soprattutto la manutenzione della scalinata, con il ripristino di una parte della pavimentazione, la sistemazione degli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e quello dell'illuminazione pubblica con sistemi a led ad incasso. Non solo, ma saranno collocati totem informativi, fioriere e piastrelle ceramiche che saranno inseriti però non a tappeto, ma con singoli interventi spot. Tutto per ottenere, dice la delibera, “la creazione... di una rappresentazione artistica unica”.