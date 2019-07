Gioco illecito e scommesse illegali: 4 denunce e sanzioni per 190 mila euro

Videogiochi senza autorizzazione. I controlli dei carabinieri, già concentratisi su circoli ricreativi e sale giochi, hanno scoperto - a Favara - tre apparati da intrattenimento senza titolo autorizzativo e non collegati alla prevista rete statale. Ma i militari dell'Arma della tenenza cittadina hanno appurato anche che il circolo era anche sprovvisto della necessaria licenza di pubblica sicurezza e della prevista tabella dei giochi proibiti. Per i tre gestori è subito scattata una denuncia all’autorità giudiziaria e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 80.000 euro. Sequestrati gli apparati da intrattenimento illeciti.

A Raffadali, invece, sempre i carabinieri hanno scoperto e sequestrato sei apparati da intrattenimento senza titolo autorizzativo e non collegati alla rete statale e anche in questo caso è stato accertato che l’esercizio era sprovvisto di licenza di pubblica sicurezza e della prevista tabella dei giochi proibiti. Le sanzioni elevate sono arrivate, in questo caso, a complessivi 110.000 euro. Al termine degli accertamenti, il gestore, un 44enne del luogo, è stato denunciato.

I controlli dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento proseguiranno su tutta la provincia. L'obiettivo è contrastare il fenomeno del gioco illecito e delle scommesse illegali.