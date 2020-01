"Pentolone" in piazza, musica e tradizione: successo per la sagra della ricotta

Boom di presenze per la 62esima edizione della sagra della ricotta. L’evento, che ha avuto come palcoscenico il centro di Sant’Angelo Muxaro, è stato un successo. Tante, tantissime persone hanno voluto esserci. Il piccolo comune si è trasformato in una sagra a cielo aperto.

Dalla rappresentazione in pieno centro al “pentolone” di ricotta che ha fatto innamorare grandi e piccoli. La manifestazione, voluta fortemente anche dall'associazione Val di Kam, ha coinvolto un intero paese. La manifestazione ha richiamato anche diversi produttori che hanno voluto, per l’occasione, far conoscere i loro prodotti culinari.

Dalla cassata ai cannoli, ma anche alla musica dei Quartet Folk, per un evento che anche quest’anno ha richiamato centinaia di visitatori. La sagra della ricotta ha salutato i presenti con delle prelibatezze, dando – quasi certamente – appuntamento al prossimo anno.