Sagra del Tataratà, gli amministratori: "La sicurezza è stata garantita"

“La sicurezza è stata garantita durante tutta la manifestazione. Non era mai successo nulla di simile, ma l’organizzazione ha garantito, e in maniera eccezionale, la sicurezza. Nessun dubbio sull’edizione 2019 della Sagra del Tataratà”. Lo hanno detto ieri il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro e l’assessore comunale Totò Scozzari dopo che il settantottenne, F. B., rimasto ferito, sabato notte, durante una sfilata equestre è deceduto, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, mercoledì.

Sabato notte, nei pressi della chiesa di San Giuseppe, un cavallo si è alzato su due zampe ed è riuscito in parte a scavalcare le transenne. Qualcuno degli spettatori indietreggiando ha toccato l’anziano che ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra sbattendo la testa. Il giorno dopo, sempre durante una delle sfilate, un cavallo imbizzarrito, che ha invece oltrepassato le transenne, ha disarcionato il fantino – un uomo di Mussomeli – che è caduto ed ha riportato la lussazione di una spalla.

“Non era mai accaduto – hanno ribadito gli amministratori - . Per garantire la sicurezza abbiamo anche realizzato un palco dove far assistere i disabili, gli ammalati, le donne incinte. Ci sono, lungo tutto il percorso, transenne alte oltre un metro e mezzo e in campo per garantire la sicurezza ci sono sempre i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile. Ben 70 persone per controllare più una ventina dell’organizzazione dei Ceti. Ci sono le ambulanze del 118, il servizio veterinario di Cammarata ed è stata tracciata anche una via di fuga. La festa di Santa Croce – hanno concluso – è storica e appartiene ai castelterminesi. Non si tratta di esibizioni di cavalli o gare, ma semplicemente di una sfilata. E non era mai accaduto”.