Sagra del formaggio, realizzata una "mega cassata" siciliana

Una mega cassata siciliana per la “Sagra del formaggio”. E’ questa una delle chicche dell’edizione 2018 di uno degli eventi più attesi dell’Agrigentino. A Santo Stefano Quisquina è stato uno spettacolo a cielo aperto, centinaia di visitatori sono stati in fila per accaparrarsi una fetta di cassata siciliana.

I pasticceri che hanno lavorato sono stati tanti, uno su tutti Giovanni Mangione. La cassata è stata realizzata a forma di Sicilia. Non è la prima volta che lo staff del pasticcere, realizza una torta da record. Già nell’estate scorsa, ai piedi della chiesa di San Calogero, fu realizzata una mega cassata da record.