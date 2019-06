Nuova stazione dei Bus, scoppiano le polemiche

Piazzale Rosselli, è tutto pronto per fare partire gli interventi di rimodulazione degli spazi all'interno del terminal del bus, ma scoppia la polemica.

A contestare la scelta del Comune di far eliminare il muretto che oggi costeggia il parcheggio riservato dei dipendenti del Genio Civile, recuperando dello spazio di manovra per i bus è il sindacato Sadirs, il quale sostiene che l'iniziativa rischi di creare problemi alla sicurezza e alla salute dei dipendenti e dell'utenza.

“I dipendenti sono preoccupati – spiegano Giovanni Coco e Franco Madonia - non solo per la cessione di ulteriore spazio del parcheggio interno dell’ufficio, ma soprattutto per il massiccio stazionamento di autobus in prossimità degli uffici, che registrano una notevole presenza di personale in servizio e di utenza servita, e circa la qualità dell’aria che ne deriverebbe, in considerazione dell’incremento delle immissioni in aria degli scarichi diesel degli autobus”.

Il Sadirs in una nota inviata a prefetto e uffici regionali rileva che “sembra siano state individuati come stallo degli autobus i due parcheggi di piazza Vittorio Emanuele che non faranno altro che congestionare ulteriormente il traffico cittadino, nonché creare le condizioni di aumento delle concentrazioni di Co2 nell’aria della zona con inevitabile pregiudizio per la salute pubblica dei lavoratori e dei cittadini che si recano presso il Genio Civile di Agrigento.

Non si tratta comunque di una vicenda nuova: il sindacato, infatti, ricorda che il problema era stato sollevato già nel febbraio 2016 “anche in ordine al rispetto delle procedure di legge in tema di cessione di pertinenze di immobili soggetti a vincoli come sembra essere l’Ufficio del Genio Civile ex Gil. E la precedente nota sindacale è rimasta senza alcun riscontro in palese difformità alle disposizioni normative”.