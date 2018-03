Gettano sacchetti dei rifiuti in mezzo alla strada, 4 multe da 600 euro

Sono stati sorpresi mentre gettavano, in mezzo alla strada, i sacchetti di rifiuti. Quattro agrigentini – due in mattinata e altrettanti nel pomeriggio di ieri – sono stati “pizzicati” dalla pattuglia in borghese della polizia municipale e ad ognuno di loro è stata elevata una sanzione da 600 euro. Il rastrellamento della polizia municipale, che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, è avvenuto in diverse zone del centro città. Zone che non sono state appositamente rese note. “Per non dare vantaggi agli incivili” – si è limitato a spiegare il comandante della polizia municipale - .

E’ una autentica “guerra” quella che la polizia municipale sta provando – da mesi, ormai - a combattere. Ma è ad armi impari. Accade spesso, ad esempio, che i vigili urbani stiano appostati – su un’autovettura “civetta” munita di telecamera – per ore ed ore, ma senza beccare nessuno. C'è, infatti, una inversione di tendenza. Se fino a poche settimane fa, gli incivili privilegiavano determinate zone per gettare i rifiuti, adesso - consapevoli del fatto che ci sono capillari e meticolosi controlli - gettano sacchetti ovunque, lungo la strada, e a qualsiasi ora del giorno o della sera.