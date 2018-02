Il saccense sensitivo Craig Warwick in Honduras: "Ho sognato lo spirito dell'Isola"

Il saccense Craig Warwick continua a far parlare di sé. Il sensitivo e "naufrago" dell’Isola dei Famosi, ha impressionato diversi concorrenti. L’uomo ha rivelato ad alcuni naufraghi che nell’avventura in Honduras non sarebbero da soli.

La stessa Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality in onda sulle reti Mediaset, avrebbe fatto sapere che alcuni componenti della redazione, sarebbero rimasti impressionati delle rivelazioni del sensitivo.