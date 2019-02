Ruote tagliate e carrozzeria rigata, scatta la "caccia" al vandalo: un denunciato

Un minorenne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tour de force della polizia di Stato, nelle ultime ore, nel cuore della città dei Templi.

Su piazza Vittorio Emanuele, lo slargo dirimpettaio alla Questura, i poliziotti delle Volanti avevano focalizzato, già da qualche giorno, l’attenzione. E questo perché erano stati segnalati e denunciati alcuni danneggiamenti di autovetture lasciate regolarmente posteggiate. Qualcuno ha trovato i pneumatici tagliati, qualcun altro invece la carrozzeria rigata. Cinque o sei le macchine finite nel mirino dell’ignoto vandalo. E proprio per stanarlo, i poliziotti avevano concentrato l’attenzione sulla piazza.

Nelle ultime ore, gli agenti hanno controllato un giovanissimo – ritenuto sospetto – che si aggirava in piazza Vittorio Emanuele. Il diciassettenne agrigentino sarebbe stato trovato in possesso di un coltello e dunque è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato, naturalmente, sequestrato. Non c’è, chiaramente, nessuna certezza sul fatto che a danneggiare, nei giorni precedenti, le autovetture possa essere stato il giovanissimo. Sembra scontato, pertanto, che piazza Vittorio Emanuele continuerà ad essere monitorata dai poliziotti.