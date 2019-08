Barcone abbandonato dai migranti a Punta Bianca, l'imbarcazione è sparita

Sono sbarcati sotto gli occhi dei bagnanti, i circa cinquanta migranti approdati a Punta Bianca. Gli immigrati, di nazionalità tunisina, hanno viaggiato a bordo di un barcone. Il natante è stato abbandonato subito dopo lo sbarco. All’indomani dell’approdo il peschereccio è sparito.

Non si hanno più notizie del barcone. Il peschereccio era in buono stato, presumibilmente, qualcuno è riuscito a portarlo via. Non c’è traccia, al momento, dell’imbarcazione.

Sul posto la Capitaneria di porto non ha trovato nulla. Qualcuno avrà approfittato della zona isolata e forse ha pensato di far sparire il natante in legno. La barca dipinta di colore blu, bianco e rosso è sparita nel nulla.