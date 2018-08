Abbandono dei rifiuti, rubate alcune telecamere di videosorveglianza

Rubate alcune telecamere di videosorveglianza installate dall'amministrazione comunale di Ribera, contro l'abbandono dei rifiuti. Lo ha reso noto il consigliere comunale Benedetto Vassallo. "Ho appreso, mio malgrado, che qualcuno avrebbe rubato una o più di questi strumenti di controllo. Questo - afferma Vassallo - la dice lunga sul comportamento di pochissimi maleducati, che inficiano gli sforzi dei tanti cittadini che provano ogni giorno a migliorare Ribera".

"Bisogna punire in modo esemplare questi incivili - prosegue il consigliere - attraverso multe salatissime e, dopo averne oscurato i dati sensibili, attraverso la pubblicazione in rete di video e foto. Ritengo condivisibile in questo caso l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale. Fino a quando l’assessore al ramo Nicola Inglese persevererà su questa linea, fatta di controlli serrati e caccia agli incivili, sosterrò questa sua specifica azione. Auspico, inoltre, che ci si attivi immediatamente nell’acquistare nuovi dispositivi di vigilanza".