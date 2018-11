Anche le attrezzature per la raccolta delle olive fanno "gola" ai ladri

Non si rubano, nell’Agrigentino, soltanto le olive. Ma anche i macchinari o comunque quello che serve per raccoglierle. E’ accaduto proprio questo in contrada Belvedere ad Agrigento dove dei malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un caseggiato rurale e dal quale hanno portato via un abbacchiatore elettrico, delle batterie e un caricabatterie per l’apparecchiatura. A fare la scoperta, non appena si è recato nel proprio caseggiato rurale, è stato il proprietario.

L’agrigentino non ha potuto far altro, fra sgomento e rabbia, che chiamare le forze dell’ordine. Ha composto il 113 e dalla sala operativa della polizia, la richiesta di intervento è stata smistata alla prima pattuglia utile e disponibile sul territorio. Gli agenti della sezione “Volanti” della Questura hanno constatato il furto, raccolto la denuncia contro ignoti e avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome al malvivente che ha portato via le attrezzature per la raccolta delle olive e che ha provocato un danno di 600 euro.

A quanto pare il malvivente – non è escluso che possa essere entrato in azione proprio un ladro solitario – non si sarebbe lasciato alle spalle nessuna traccia.