Furti dentro le auto, i carabinieri acciuffano il responsabile: arrestato

E' stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Sciacca, C.C. 46enne, è stato beccato in flagranza di reato, mentre tentava la fuga, dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo, a danno degli ignari proprietari delle autovetture in sosta nella via Mazzini e in piazza Catusi a Sciacca.

L'uomo, aveva infranto i vetri di alcune auto in sosta e rubato gli oggetti di valore lasciati al loro interno. Quando i carabinieri lo hanno acciuffato, addosso, oltre a un set di grimaldelli, aveva ancora dei documenti sottratti qualche ora prima da un’altra autovettura, per la quale il proprietario aveva appena sporto denuncia in caserma. Importantissimo, per l’arresto, è stato il contributo fornito da un cittadino anonimo che ha contattato il 112 segnalando all’operatore della centrale operativa dei carabinieri la presenza di un soggetto sospetto che si aggirava tra le autovettura in sosta, fornendone anche un’accurata descrizione. Anche grazie a tali indicazioni la pattuglia dei carabinieri che, intanto stava svolgendo un servizio di controllo del territorio, è riuscita ad assicurare alla giustizia il malfattore. L’arrestato è stato portato in carcere su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Sciacca.

"Il risultato odierno - fanno sapere i carabinieri - è frutto di una strategia di prevenzione messa in atto attraverso i numerosi servizi, disposti dal comando Provinciale dei carabinieri in tema di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in genere".