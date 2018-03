"Rubano l'auto e si schiantano contro saracinesca di negozio", arrestati 2 giovani

Avrebbero rubato un'autovettura - una Peugeot 106 - a Ravanusa. Utilitaria che, a quanto pare, - mancano ancora le conferme istituzionali - sarebbe stata inseguita da una pattuglia di carabinieri. Ed è proprio durante l'inseguimento che il conducente, perdendo il controllo, si è schiantata contro la saracinesca chiusa di un negozio di abbigliamento di via Edison a Campobello di Licata.

E' accaduto tutto questa notte. I carabinieri sarebbero riusciti a bloccare e a portare in caserma due minorenni, che dopo essere stati identificati, sono stati dichiarati in stato di arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria e sono stati condotti al competente istituto penale per minori, in quanto dovranno ora rispondere dei reati di “Furto e danneggiamento aggravato”.L’autovettura in questione è stata posta sotto sequestro Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l'autovettura finita contro la saracinesca del negozio.