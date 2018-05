"Rubano sacchetti di patatine e lattine di Coca-Cola": denunciati tre adolescenti

Tre adolescenti sono stati già denunciati alla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo. Un quarto, ieri pomeriggio, risultava invece essere ancora in corso di identificazione e i poliziotti della sezione “Volanti” di Agrigento avevano già acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza interna al supermercato. Il gruppetto di ragazzini – hanno dai 15 ai 16 anni – è entrato al supermarket come se dovessero effettuare degli acquisti. In realtà, avrebbero arraffato lattine di Coca-Cola, sacchetti di patatine e pacchetti di gomme da masticare. Una “bravata” che corrisponde ad un tentativo di furto, ipotesi di reato per la quale sono stati denunciati.

A bloccarli, una volta giunti all’altezza delle casse, sono stati gli stessi impiegati del supermercato di via Crispi. Uno dei quattro è però riuscito a scappare. E’ stato composto il 113 e subito è arrivata la polizia di Stato. Gli agenti della sezione “Volanti” hanno appurato che non si trattava di un furto di necessità e, dopo aver recuperato la refurtiva, hanno denunciato due ragazze: una di origini romena e l’altra del Nord Africa e il ragazzo, pure lui originario del Nord Africa. Ieri risultava in corso l’identificazione dell’altro giovane.