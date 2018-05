"Rubavano dalle casse dei supermercati", in manette tre agrigentini "in trasferta"

Tre agrigentini "in trasferta" a Ragusa sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di furti alle casse di supermercati. In manette sono finiti Gaetano Maggio, 62 anni, il figlio Alfonso, 29 anni, e Salvatore Mario Carta, 56 anni, tutti residenti a San Giovanni Gemini.

La Squadra mobile ha scoperto che i tre avrebbero fabbricato per mesi gli strumenti per i furti e sono stati scoperti con le chiavi ancora in mano. Sofisticati i sistemi per osservare i movimenti delle guardie giurate addette ai prelievi così da conoscere se piene o vuote, con un studio maniacale delle dinamiche dei supermercati e una precisione millimetrica per la ricostruzione delle chiavi.

La Squadra mobile ha ricostruito la dinamica di due furti da 10 mila euro avvenuti a Pozzallo ed a Ragusa nel 2017. Per i tre è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.