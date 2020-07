Ruba un cellurare in pieno centro città, beccato dalle telecamere: in manette un 22enne

I carabinieri della stazione di Aragona hanno arrestato nel pomeriggio di domenica un guineano di 22 anni colto in flagranza di reato dopo che aveva rubato un telefono prelevandolo da una macchina in sosta in pieno centro.

Nel pomeriggio di domenica 5 luglio, infatti, dopo che un cittadino aveva denunciato il furto del proprio telefono, lasciato in macchina mentre si allontanava per alcune commissioni, i carabinieri di Aragona si sono subito messi sulle tracce del ladro, visionando con attenzione le telecamere di sorveglianza del paese. Dai video è apparsa subito chiara la figura del ladro: un ragazzo, con un cappellino con visiera inconfondibile, aveva preso il telefono dalla macchina parcheggiata, allontanandosi subito. Con questa fisionomia in mente, i militari hanno setacciato le vie del centro, riuscendo a bloccare il sospetto dopo pochi minuti.

Per il guineano ventiduenne non c’è stata altra possibilità che l’arresto in flagranza di reato, per poi rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.