Elezioni delle Rsu, Mucci: "Siamo in crescita in ogni comparto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dai primi consistenti dati che stanno affluendo dai seggi di tutta Italia, per l’Unione Sindacale di Base si prospetta una generalizzata crescita di voti e di seggi in tutti i comparti pubblici.

Dal ministero della Giustizia all’INPS agli enti di ricerca, alla scuola, alle amministrazioni locali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si registrano per il nostro sindacato prevalentemente primi e secondi posti a conferma della validità dell’enorme lavoro effettuato dalle strutture aziendali e dai coordinamenti nazionali di settore e di categoria per assicurare all’USB Pubblico Impiego la maggiore rappresentatività confederale.In attesa di dati più ampi la USB esprime grande soddisfazione per l’andamento del voto e ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori, le candidate e i candidati che hanno permesso questa bella affermazione di vero e sano sindacalismo.

Aldo Mucci