Scoppia nuovamente la condotta in piazza Vittorio Emanuele: disagi in vista

La condotta idrica di piazza Vittorio Emanuele salta un'altra volta, disagi in vista per i cittadini.

Dopo i lunghi e complessi lavori di scavo e rifacimento della rete condotti nei mesi scorsi, con una chiusura al traffico di quella porzione tra via Imera e via Papa Luciani che aveva gettato nel caos l'intero centro città.

Adesso, forse per un cedimento della pavimentazione stradale, si è staccato uno dei tubi facendo riversare un'ingente quantità di acqua e fanghiglia sulla strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà quindi necessario staccare la fornitura idrica e avviare dei lavori che si potrebbero annunciare di nuovo lunghi e portatori di non pochi disagi per i cittadini, sperando che stavolta il lavoro realizzato duri qualche mese in più.