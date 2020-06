Nuova rottura idrica sulla condotta, disagi per gli utenti Voltano

Nuovamente un guasto sulla rete idrica porterà a disagi per gli utenti. Ad annunciarlo è la gestione commissariale della Girgenti Acque. In particolare il disservizio si sarebbe riscontrato al serbatoio comunale “Cartesio”, in contrada San Benedetto, nel territorio di Favara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Al fine di permettere i lavori di riparazione - dice una nota della Girgenti Acque - è stato necessario sospendere la fornitura idrica al suddetto serbatoio, e quindi anche alle utenze gestite dal Voltano alimentate dalla relativa condotta di adduzione. Consequenzialmente, la turnazione idrica prevista per i giorni di oggi e di domani potrebbe subire limitazioni e/o slittamenti. Si rassicura che, ripristinata la fornitura idrica la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".