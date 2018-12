Rotonda e parcheggio al Quadrivio Spinasanta, approvato il progetto

Rotatoria al centro del Quadrivio Spinasanta, nuovo parcheggio a monte del quartiere e interventi sulla viabilità esistente, approvato il progetto: il prossimo passo saranno le gare d'appalto. Nella giornata di ieri gli uffici hanno infatti approvato in linea amministrativa gli interventi di riqualificazione che saranno finanziati con le ormai celeberrime somme derivanti dagli oneri di compensazione per i lavori di raddoppio della 640 realizzati da Anas.

Soldi che sono rimasti per anni praticamente "incagliati" a causa di un'idea progettuale molto diversa e sostanzialmente irrealizzabile (la creazione di un parcheggio pluripiano da costruirsi lungo il declivio dell'area principale del Quadrivio, sopra la ferrovia) e che è stata l'amministrazione Firetto ha rimettere in moto, modificando i progetti virandoli su qualcosa di più "concreto". Alla fine servirà quasi un milione di euro per realizzare non soltando una grande rotatoria munita di una torre-faro al centro dell'incrocio del Quadrivio, ma anche per completare la via Basile, strada che condurrà alla nuova chiesa del quartiere e per realizzare un parcheggio in un'area comunale confinante con la via Imera, quindi a monte del quartiere.

Le opere, prevedendo alcuni espropri, sono state già oggetto di lavoro da parte del Consiglio comunale, che però sollevò alcuni dubbi sulla possibilità, proprio rispetto al parcheggio, di realizzare opere in un'area a rischio idrogeologico.

Approvato il progetto e stanziate le somme, adesso, non rimarrà che mettere a gara i tre interventi e attendere che essi possano essere realizzati.