Giorni decisivi per Girgenti Acque: Giancarlo Rosato verso la presidenza

La firma non c'è ancora, ma tutto viene dato come per fatto: l'avvocato Giancarlo Rosato, attuale amministratore unico della Voltano e componente dell'assemblea dei soci della società è stato indicato dall'assemblea dei soci della Girgenti acque come futuro presidente della società. Rosato al momento non avrebbe ancora accettato dato che, riferiscono le persone a lui vicine, vorrebbe prima vagliare la praticabilità dell'incarico nelle dovute sedi istituzionali.

Un viatico che appare indispensabile considerata la condizione della società, oggi commissariata e con una interdittiva antimafia sul "groppone" e con pochissimo margine gestionale reale per gli organi societari.

La scelta verrà comunque fatta nei prossimi giorni. Nel frattempo all'Ati si inizia a ragionare dell'individuazione di un sistema di gestione alternativo: l'Assemblea ha infatti costituito una commissione composta da dieci comuni tra quelli oggi non inseriti nel direttivo perché traccino una linea d'azione per il futuro.