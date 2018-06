"Romanian dental", archiviata l'indagine su sei dipendenti comunali

Erano accusati di favoreggiamento, ma il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, ha disposto l'archiviazione. Gli indagati erano sei impiegati del Comune di Ravanusa: Domenico Ninotta, Rocco Erba, Concetta Surrenti, Laura Tartaglia, Giuseppe Aronica e Sebastiano Alesci, coinvolti - si legge sul quotidiano La Sicilia - sull'indagine parallela a quella che ha portato al processo, in corso davanti al giudice del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, Giuseppe Gabriele, già funzionario del Comune di Ravanusa, e Armando Antona, medico 56enne di Licata.

L'indagine, denominata "Romanian dental". Secondo l'accusa, Gabriele, in meno di un anno e mezzo, si sarebbe assentato dal lavoro al Comune per 256 giorni, attestando falsamente - sempre secondo l'accusa - di andare in Romania per farsi curare i denti.