Rogo doloso a Lampedusa spento dopo 7 ore, Provenzano: "Non è questo il volto dell'isola"

Gli incendi appiccati ai due "cimiteri" di barconi di Lampedusa sono stati domati soltanto dopo le 6 circa. Sono servite, di fatto, circa 7 ore per avere la meglio sulle altissime fiamme che, fra l'area attigua al campo sportivo e il deposito di Capo Ponente, hanno incenerito una cinquantina di "carrette del mare".

A rallentare le operazioni di spegnimento, da parte dei 15 pompieri in servizio, anche un problema tecnico: alle 5 è finita l'acqua a disposizione del distaccamento aeroportuale dell'isola. I vigili del fuoco, poco dopo, hanno iniziato dunque a riempire le autobotti direttamente dal mare e hanno ultimato le operazioni. Da stamani sono in corso sopralluoghi e ispezioni per appurare, in primissima battuta, se fra i cumuli inceneriti c'erano cadaveri o feriti. Verifiche imposte dalla procedura di ricognizione che hanno dato esito negativo. Ispezioni necessarie anche a stabilire il tipo di incendio. Nessun dubbio naturalmente sul fatto che i due falò siano di natura dolosa.

Al lavoro, per tutta la notte, anche i carabinieri della stazione isolana. Si stanno occupando loro delle indagini predisposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento che ha, già durante la notte, aperto un'inchiesta a carico di ignoti.

"Non è questo il volto e il cuore dei lampedusani. Lampedusa è luce, bellezza, deve tornare a splendere. Ogni sfregio all'isola, ogni offesa, ogni crimine è un crimine contro l'umanità". Così in un tweet il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in visita oggi a Lampedusa.