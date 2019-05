Cittadinanza onoraria a Rocco Forte, in consiglio comunale la proposta di revoca

Concedere la cittadinanza onoraria a Rocco Forte o ritirare l'atto per evitare l'ennesima brutta figura? Su questa domanda quasi "amletica" si confronteranno i consiglieri comunali di Agrigento.

All'ordine del giorno dei lavori di "Aula Sollano" infatti sono stati inseriti due punti totalmente opposti tra loro: uno per consegnare all'imprenditore inglese la cittadinanza agrigentina (che era stata proposta a novembre e che è stata votata 2 volte senza esito) l'altro per chiedere all'Amministrazione comunale di revocare la stessa.

L'atto partendo dal presupposto che "i consiglieri filogovernativi non sono riusciti a garantire in aula i numeri necessari” e che a causa delle "sedute e le votazioni infruttuose" è diventato "antieconomco mantenere il punto in Odg” e lo stesso “ha perso di significato”, chiede appunto la revoca della proposta. L'Amministrazione comunale potrà ovviamente non tenere alcun conto del punto, ma appare molto complesso, se non impossibile, che la proposta di "agrigentinizzare" Rocco Forte possa passare senza il contributo dell'opposizione.