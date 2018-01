Rivolta nella casa d'accoglienza: le nigeriane reclamavano maggiori confort

Gli orari di rientro - fissi, categorici - nella casa d’accoglienza avrebbero infastidito le ospiti. Giovani donne, minorenni per la maggior parte, che avevano, già più volte, reclamato maggiori confort. Di fatto, le migranti ospiti della comunità alloggio "Fondazione Immacolata Concezione" di piazza Cavour, a Naro, non avrebbero accettato le regole di vita in comune. Regole imposte dalle suore che, assieme agli operatori, gestiscono la struttura d’accoglienza per immigrate minorenni non accompagnate. I carabinieri della stazione di Naro, che hanno arrestato 4 nigeriane e denunciato altre 5 connazionali minorenni, sono riusciti a chiarire per quale motivo, mercoledì, si è scatenata la rivolta.

Le ragazze, tutte nigeriane, dovranno rispondere - a seconda della posizione - delle ipotesi di reato di rissa, lesioni personali, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Diverse le proteste divampate, negli ultimi mesi, nelle comunità d'accoglienza dell'Agrigentino. Comunità dove vengono accolti i minorenni immigrati giunti da soli in Italia. Il fenomeno dell'immigrazione, nell'Agrigentino, Lampedusa compresa, durante il 2017, si è ridimensionato. Sono stati 10.955 in totale i migranti approdati. Ben 3.574 i decreti di respingimento e 196 quelli di espulsione. Appena 26, invece, i permessi di soggiorno, per asilo politico, rilasciati a fronte di 1.088 richieste e 3.770 gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale notificati ad altrettanti soggetti. I decreti di trattenimento nei Cie sono stati 746, mentre i permessi per protezione sussidiaria sono stati 102, 478, invece, per motivi umanitari. Sono stati però rilasciati anche 374 permessi di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, 276 per lavoro subordinato,188 per minore età e 439 per motivi familiari.