Si è riunito il direttivo Fp Cisl dei dipendenti del Libero Consorzio

Si è riunito il direttivo della Cisl Fp in rappresentanza dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Ex Provincia Regionale). I lavori sono stati aperti dalla Segretaria Generale Russo Introito A.M. Floriana, che ha analizzato il dato dell’ultima elezione RSU mettendo in evidenza l’ottimo risultato ottenuto dalla lista CISL.

Si è discusso anche sulle prospettive di politica sindacale del prossimo triennio, del nuovo contratto nazionale collettivo di Lavoro del comparo Enti Locali e della riorganizzazione dell’Ente. Hanno partecipato, oltre alla Segretaria Generale, il neo eletto RSA Tuttolomondo Franco Marzio, gli RSU Cipolla Salvatore, Capizzi Anna, Campione Raffaele e Sorce Pasquale e gli altri componenti Santino Lucia, il Vice RSA Piero Puccio , Roberto Amodio, Paolo Antinoro, Aurelio Castro, Gabriella Castronovo, Mario Concilio, Sergio Miccichè, Carmelo Milioto, Vito Scalia, Giovanni Moncada e Tonino Librici.