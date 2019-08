Allarme rientrato, il narese Giuseppe Dispinseri è stato ritrovato

"Qualche minuto fa il nostro concittadino Giuseppe Dispinseri è stato ritrovato dai carabinieri di Naro agli ordini del Maresciallo Gelardi”. A dare la notizia è stato il primo cittadino di Naro, Maria Grazia Brandara. Il paese è stato per tutta quanta la mattinata con il fiato sospeso. Diversi i volontari che si erano attivati nelle ricerche. Giuseppe, però, non si trovava più. Naro era in apprensione, fino a quando non è arrivata la notizia del ritrovamento.

"Grazie a tutti i volontari che si sono attivati per le ricerche e agli agenti della polizia Locale con i quali sono stata tutta la mattinata a cercare Giuseppe”. Questo il commento del sindaco, Maria Grazia Brandara.