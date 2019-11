Ritrovato il corpo di Liborio Gambino, era scomparso da alcuni giorni

Per la sua ricerca era sceso in campo l'intero paese di Ribera. Adesso la terribile notizia. Liborio Gambino, 83 anni, già medico primario e direttore sanitario dell'ospedale "Fratelli Parlapiano", è stato rinvenuto in contrada “Scirinda”, lungo una strada che conduce al fiume Verdura. L'uomo sarebbe deceduto per cause ancora da accertare. A ritrovarlo sarebbe stato un cacciatore. L'uomo era riverso a terra a poca distanza dalla sua autovettura, con cui si era allontanato da casa alcuni giorni fa.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli uomini della Tenenza di Ribera per i dovuti rilevamenti e accertamenti che, insieme ai controlli medici.