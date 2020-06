Ritrovato un kalashnikov con caricatore: era occultato sottoterra

La Squadra Mobile della Questura di Agrigento ha ritrovato, e sequestrato, un kalashnikov AK47 con il caricatore e numerosi proiettili inesplosi. I poliziotti, coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, hanno ritrovato il mitragliatore (catalogato tra le armi di guerra a raffica) nelle campagne fra Castrofilippo e Favara, dopo che qualcuno aveva segnalato alla polizia strani movimenti da parte di persone sconosciute. ll kalashinkov AK47 era stato abilmente occultato sottoterra, all'interno di un sacco nero.

L'arma è stata sottoposta ad accurati accertamenti tecnici da parte della polizia Scientifica che sta provando a rintracciare eventuali tracce di Dna per risalire all'identità di chi lo ha utilizzato o comunque toccato. Sono in corso accertamenti scientifici per stabilire, inoltre, se e quando sia stato utilizzato, eventualmente su tutto il territorio nazionale. La Mobile non esclude comparazioni con episodi criminosi avvenuti all'estero. Sul ritrovamento indagano la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento.

"Ci sono state segnalate delle persone sospette che si aggiravano in una zona di campagna - ha spiegato il vice questore aggiunto Giovanni Minardi - . Siamo stati sul posto e ci siamo ostinati a cercare fino a quando non abbiamo trovato l'arma da guerra che ha una pericolosità importante. Stiamo facendo rilevare il Dna sull'arma e sui proiettili, gli esami balistici ci permetteranno inoltre di risalire agli episodi in cui è stato utilizzato".

Per gli "addetti ai lavori" appare quasi scontato che il rinvenimento del kalashinkov AK47 abbia subito riportato alla mente gli episodi delittuosi verificatisi proprio a Favara. Così come torna alla mente la faida che risulta essere in corso sull'asse Favara-Belgio.

kalashnikov