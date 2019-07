Ritrovato un corpo senza vita a Lampedusa, si tratta di Giuseppe Pezzino?

Sono stati giorni di grande apprensione, oggi la svolta. E’ stato ritrovato un corpo, senza vita, a Lampedusa. Nelle campagne dell’isola più grande delle Pelagie, una squadra mista di vigili del fuoco e carabinieri, ha ritrovato la salma di un uomo.

Tutto, sembrerebbe, portare a Giuseppe Pezzino. Settantenne pensionato, ex imprenditore nel settore tessile. Sono, al momento, in corso degli accertamenti medico locali. L’uomo, sembrerebbe sia morto per cause naturali. L'uomo, mancava all'appello da quattro giorni, l'ultima volta era stato visto nei pressi del faro. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi.