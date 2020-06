Ritrovata a Casteltermini l'auto del pensionato favarese scomparso

E’ stata ritrovata in aperta campagna, sul greto di un fiume, praticamente impantanata, l’autovettura - la Chevrolet Matiz grigia, anno 2005, targata DH249GW – di Giuseppe Fallea: il pensionato ottantaquattrenne di Favara scomparso dal 13 maggio. Qualcuno, passando per caso dalla zona d’aperta campagna, ha notato quell’autovettura ferma e s’è insospettito. Con grande senso civico, non ha ignorato l’utilitaria, ma ha dato l’allarme ai carabinieri.

Fatta la verifica, immediatamente da Casteltermini l’allarme è rimbalzato ad Agrigento prima e a Favara dopo: era l’auto dell’anziano scomparso. Immediatamente i militari dell’Arma hanno rastrellato l’intera zona circostante. Dell’anziano però nessuna traccia. Poi è calata la sera e le ricerche sono, inevitabilmente, diventate un po’ più complicate. Appare scontato che nelle prossime ore, la Prefettura di Agrigento riattiverà il piano provinciale di ricerca persone scomparse.

L’ottantaquattrenne Giuseppe Fallea non aveva nessun legame con Casteltermini: non aveva cioè familiari o amici in quella zona montana dell’Agrigentino. Non ci sono certezze, non possono essercene al momento, ma appare probabile che l’anziano possa essersi smarrito, arrivando appunto fino a Casteltermini e al greto del fiume dove l’utilitaria si è impantanata.

Domani, la Chevrolet Matiz verrà sottoposta – mentre appunto continueranno le ricerche lungo l’aperta campagna – a tutti gli esami necessari per stabilire se possa o meno essere stata toccata da altre persone. L’auto è però integra e questo lascerebbe appunto ipotizzare che l’anziano l’abbia, forse perché non riusciva più a marciare, abbandonata. Le prossime ore saranno decisive per l’eventuale ritrovamento dell’anziano.