Esiti dei tamponi in ritardo, il sindaco Cuffaro avverte: "Denuncio l'Asp"

Ritardi nella trasmissione degli esiti dei tamponi rino-faringei di alcuni cittadini di Raffadali? Il sindaco Silvio Cuffaro, in un video messaggio postato sui social network, ha annunciato di voler denunciare l’Asp.

“Non sono ancora arrivati i risultati dei tamponi che hanno interessato i nostri concittadini – dice Cuffaro – e di questo sono molto rammaricato perché si vede che la macchina burocratica sanitaria non funziona perfettamente bene. Li aspettiamo già da due giorni, sono arrabbiatissimo e domani andrò a sporgere denuncia. So da tre giorni che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone e nonostante ciò, - aggiunge il sindaco di Raffadali – e ancora, da altra provincia, non arrivano i risultati. Il nostro concittadino, con grande senso di responsabilità, è in auto isolamento. Domani mattina – ammonisce il sindaco – andrò a sporgere denuncia, perché non è più possibile tollerare questi atti di negligenza”.

Per dovere di cronaca, Cuffaro nel post, oltre al video, ha anche scritto: “Subito dopo aver registrato questo video, sono stato chiamato dal direttore dell’azienda sanitaria provinciale che si è scusato per il ritardo e mi ha dato appuntamento a lunedì nel suo ufficio per approfondire tutte le problematiche che hanno comportato questa attesa nell’avere notizie sui tamponi”.“

