Aggredito in pieno centro a colpi di spranga: ferito un cinquantenne

Pestato e preso a colpi di spranga in pieno giorno in centro città forse al termine di una lite per futili motivi. E' accaduto, stando a quanto raccontato dal quotidiano La Sicilia, ad un uomo con precedenti penali, il quale avrebbe avuto un diverbio con altre due persone. Dopo poco sarebbero volati pugni, schiaffi e calci e, ad un certo punto, sarebbe comparsa anche una barra metallica, con la quale l'uomo sarebbe stato tramortito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due si sono rapidamente dati alla fuga, mentre alcuni passanti avrebbero dato l'allarme chiedendo l'intervento del 118. Ignote, ad oggi, le circostanze dell'aggressione.