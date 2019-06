Scazzottata in centro città, lite furibonda tra due giovani

Furibonda lite tra due persone in pieno centro cittadino. Il fatto, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, è accaduto nel centrale corso Umberto, a Ribera. I due, extracomunitari, non hanno voluto sentire ragioni, è stata una scazzottata senza esclusione di colpo. I giovani, presumibilmente marocchini, hanno iniziato a litigare dapprima in strada, per poi spostarsi in un marciapiede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Alla vista dei militari dell’Arma, uno dei due è fuggito. Per il secondo malcapitato, è servito il supporto dei sanitari. L’uomo, sanguinava. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, non è in pericolo di vita.