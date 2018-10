Cercano di accamparsi sulla spiaggia e scoppia la rissa, 7 denunciati

Cinque giovani della Repubblica Ceca sono stati sorpresi mentre si adoperavano per accamparsi sull’arenile di viale Delle Dune, a San Leone, nei pressi di uno stabilimento balneare. Ad accorgersene prima e bloccarli dopo sono stati due agrigentini, gestori dello stabilimento. Gli agrigentini – secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri – pare che abbiano provato, inizialmente, a spiegare e a convincere i cinque ad allontanarsi. Una parola tira l’altra e la discussione si sarebbe ben presto fatta animata, tanto da sfociare in un’autentica scazzottata.

Una maxi rissa che avrebbe potuto avere gravi conseguenze se non fossero arrivati – e in maniera tempestiva – i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Militari dell’Arma che hanno immediatamente riportato la calma, evitando il protrarsi di calci e pugni, e ricostruito cosa effettivamente avesse fatto scatenare il pandemonio. Fatta la ricostruzione, i sette – sia le persone della Repubblica Ceca che gli agrigentini naturalmente – sono stati tutti identificati. A loro carico è stata fatta la segnalazione in Procura per l’ipotesi di reato di rissa.

Tutti e sette - chi meno, chi più – hanno riportato, a causa del maxi tafferuglio, contusioni e lievi traumi.