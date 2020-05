Il Covid 19 non ferma le risse, baruffa in pieno centro: interviene la polizia

L’emergenza Covid 19 non ferma le scazzottate. La via Roma, ieri pomeriggio, è stata teatro di una baruffa tra due uomini. Non si conosce, al momento, il motivo dell’alterco ma le due persone hanno bloccato un'intera via. Il fatto è accaduto in pieno giorno a Porto Empedocle.

Ad avere la peggio è stato un 40enne, l’uomo ha chiesto aiuto alla polizia per poi essere trasportato in ospedale. L’uomo non è in pericolo di vita, per lui una frattura alla caviglia ed un trauma cranico. Sulla lite indaga il commissariato di Porto Empedocle.