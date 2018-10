Rissa a colpi di bottiglia a Bologna, denunciato un 34enne agrigentino

Un litigio iniziato all'interno di un locale di via Calzoni, in zona Fiera a Bologna, è finito con due persone in ospedale e una denuncia per lesioni personali aggravate. Il 113 è stata chiamato ieri mattina intorno alle 10 e quando la volante è arrivata ha trovato i sanitari del 118 intervenuti per prestare soccorso a due persone, un cittadino marocchino di 26 anni e un agrigentino di 34 che è stato denunciato, dalla polizia, per lesioni personali aggravate.

Dalle testimonianze degli amici del 26enne, gli agenti hanno appurato che gli screzi erano iniziati all'interno della discoteca poche ore prima: erano seduti su un divanetto, quando il 34enne, visibilmente ubriaco, ballando, aveva più volte urtato il tavolino, fino a quando il marocchino aveva protestato e in risposta era stato aggredito.

Una volta usciti dal locale, lo straniero era stato accerchiato da un gruppetto di persone e il siciliano lo aveva colpito in testa con una bottigliata, si era accasciato sanguinante e gli amici avevano chiamato il 118 che lo hanno trasportato all'Ospedale Maggiore in codice 2. Nella colluttazione anche l'aggressore ha riportato qualche contusione ed è stato curato al Pronto Soccorso del Sant'Orsola. Il cittadino marocchino era destinatario di un decreto di espulsione immediata e una volta uscito dall'ospedale verrà rimpatriato.

(Redazione Bologna Today)