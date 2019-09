Scoppia una rissa per soldi e un immobile contesi: cinque arresti

Cinque arresti, tutti condotti nel contesto di un medesimo nucleo familiare, a Favara, in seguito ad una rissa scoppiata per motivi connessi ad un immobile e ad una somma di denaro contesi.

Il parapiglia è scoppiato poco dopo pranzo in via Beneficenza Mendola tra cinque persone, di cui due uomini e tre donne tutti tra loro imparentati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno in breve riportato la calma e arrestato i coinvolti nella rissa, conducendo due di loro in ospedale perché gli fossero curati alcuni traumi dovuti al violento scontro. Uno ha riportato una frattura ad un braccio (trenta giorni di prognosi), l'altro contusioni e graffi guaribili in circa 10 giorni. I cinque sono stati tutti condotti agli arresti domiciliari.

Non è la prima volta che i militari sono costretti ad intervenire in quella zona: tra i due nuclei familiari, infatti, si sarebbero già in passato registrati scontri di natura però solamente verbale.