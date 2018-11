Dopo l'interdittiva antimafia alla Girgenti Acque, l'Ati vota per la risoluzione immediata

Prima oltre un'ora di confronto serratissimo e a porte chiuse, mettendo fuori stampa e rappresentanti delle associazioni per l'acqua pubblica - che poco hanno gradito questa "segretezza" su vicende di pubblico dominio - poi una votazione veloce e "indolore": l'assemblea territoriale idrica nell'immediato notificherà alla Girgenti Acque la risoluzione del contratto di gestione non solo per gravi inadempienze (e questo, in realtà, si attendeva da settimane) ma con l'aggiunta o aggravante della interdittiva antimafia della Prefettura.

All'ufficio territoriale del Governo, i sindaci inoltre esprimeranno un indirizzo chiaro: nominare dei commissari che garantiscano la gestione ordinaria ma solo nelle more dell'individuazione di una nuova forma di gestione.

Una soluzione che salva capre e cavoli, che evita che il commissariamento possa danneggiare il processo di "rivoluzione" più volte annunciato e che coglie al volo l'opportunità fornita dall'interdittiva.

E se per caso l'atto della Prefettura venisse bocciata dal Tar? Non importerebbe: l'atto di risoluzione è a prescindere e potrebbe comunque proseguire il proprio cammino. Adesso la palla passa agli uffici e, verosimilmente, ai tribunali.