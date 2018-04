Risoluzione del contratto con Girgenti Acque? Campione: "Pronti a cedere le quote"

"Ci sono società non italiane interessate ad entrare nel settore della fornitura del servizio idrico. Non appena si concretizzeranno alcune possibilità che, attualmente, sono in cantiere cederemo le nostre quote". Lo ha detto, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, il presidente di Girgenti Acque Marco Campione che è intervenuto dopo l'avvio da parte dell'Ati della procedura di valutazione di eventuali inadempienze da parte del gestore idrico. Procedura che, secondo le intenzioni dell'Ati, dovrebbe portare alla risoluzione del contratto.

"Ci notificheranno questo, dicono loro, lungo elenco di inadempienze e valuteremo - spiega il presidente Campione - . Ad oggi non esiste un'attività che ci è stata segnalata e che non abbiamo realizzato. La domanda è: se abbiamo commesso degli errori o delle inadempienze perché non mi sono state contestate dall'Ambito o dall'assemblea prima di oggi?".

E se passasse la risoluzione? "Ci difenderemo nelle sedi opportune, ma va precisato che non solo Girgenti Acque rimarrebbe il gestore nella fase di transizione ma la convenzione non prevede la possibiità che si passi alla gestione pubblica - spiega, sempre secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, il presidente della Girgenti Acque Marco Campione, - . Bisognerà comunque affidare il servizio a privati tramite bando e la società, se ci saranno le condizioni, parteciperà alla gara. Bisogna dire, inoltre, che abbiamo speso delle somme che ci devono essere rimborsate. Per fare un esempio: abbiamo speso 14 milioni di euro per progetto dei contatori. Devono essere rimborsati subito, indipendentemente dalle questioni della rete idrica".