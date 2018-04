Risoluzione del contratto? Intercopa: "Voto contrario non sarebbe comprensibile"

Risoluzione del contratto con la Girgenti Acque, il comitato Intercopa: “Qualunque voto contrario non sarebbe comprensibile”. Lo dice in una nota il coordinatore Franco Zammuto, il quale, nel commentare la notizia dell'inserimento all'ordine del giorno della seduta del prossimo 27 aprile dell'Ati, dedicata appunto alla possibilità di un “taglio” con la gestione privata, ribadisce la linea dell'associazione per l'acqua pubblica.

“E' chiaro che all’appuntamento di venerdì 27 il nostro comitato sarà presente per verificare che l’assemblea deliberi per la risoluzione, con l’auspicio che tutti i 43 comuni siano presenti e votino all’unanimità – dichiara -. Il voto contrario o l’astensione non sarebbero comprensibili. Ed è anche auspicabile che immediatamente dopo si proceda a decidere sul futuro della gestione per portare avanti l’utilizzo degli oltre 150milioni di euro che in questo momento, possono e debbono essere gestiti da un commissario, nominato dal Governo nazionale e non da Girgenti Acque, come qualcuno sostiene pretestuosamente, ritenendo che se si fa fuori il 'cattivo gestore' si rischino i finanziamenti”.

Le inadempienze, secondo Zammuto, sono del resto chiare a tutti: “La gestione delle acque e liquami fognari che hanno determinato il sequestro di 13 depuratori; la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Agrigento nel più recente filone di indagini che ha definito 'una vera e propria associazione a delinquere' l’attività di Campione e che vede coinvolti molti personaggi delle istituzioni; la richiesta di rinvio a giudizio nella quale si ipotizzano anche i reati di furto e falso per circa 20milioni di euro a carico dei cittadini e della Regione per avere 'taroccato' le tariffe del 2014-2016”.