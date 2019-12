"Hanno asportato piante e fiori dalla riserva di Torre Salsa": multati in due

Hanno portato via delle piantine e dei fiori, inconsapevoli (o forse no) di stare violando una normativa che lo proibisce trattandosi di una riserva naturale. Per questo due persone sono state sanzionate dal Libero consorzio di Agrigento al pagamento di un centinaio di euro a testa per aver "apportato modifiche alle formazioni vegetali naturali asportando e danneggiando anche parte di esse".

I fatti risalgono per l'esattezza al 2016, quando gli uomini della Forestale individuarono delle persone che stavano violando uno dei divieti della riserva orientata di Torre Salsa, dove è appunto proibito "distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di esse, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie";

Quindi è scattata la segnalazione da parte della Forestale e, adesso, la multa da parte del Libero consorzio, che è competente per le tematiche ambientali.