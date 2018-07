Riscossione dei tributi locali, Adic: "Ancora nessun risposta chiara"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Adic ha ricevuto una lettera di trasmissione dell'Urp di Licata , contenente una nota di trasmissione da parte del Segretario Generale nonché responsabile del Dipartimento Servizi Finanziari del comune di Licata, Giovanna Italiano. Con questa nota la Italiano (doveva dare delle risposte all'Adic sul perche' il servizio di riscossione dei tributi locali non e' ancora decollato) non fa altro che una elencazione delle cose fatte per quanto riguarda il servizio di cui sopra, tutte cose che sapevamo.

Non vogliamo dilungarci sulla nota del Segretario Generale, ma vorremmo porre alcune domande al sindaco ed alla stessaItaliano dato che in quella nota si evince soltanto che il tutto ancora e in aria. La prima domanda al sindaco e alla Italiano e' questa: perche non incalza la burocrazia comunale per mettere in atto tutto cio' che e' stabilito dalla delibera di cc n 2114 del 28/12/1017 ed al segretario Comunale di adottare tutti gli atti conseguenzali?

E sempre al Sindaco chiediamo la revoca delle delibere di cc n 25 e 26 del 29/03/2018 aventi per oggetto l'approvazione del piani Pef e delle tariffe Tari e l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali a Riscossione Sicilia Spa e delibera di affidare ad una società speciaslizzata l'affiancamento del personale da adibire al servizio di riscossione dei tributi locali? Non si riesce a capire perche tutto questonon si fa e sembra che il decollo di questo servizio sia "maledetto" Oppure è venuto il momento che di questo appalto se ne occupi l'Anac?