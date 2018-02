Riscossione tributi, Adic: "Brandara diffidi Municipalia dall'inviare cartelle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Preliminarmente, vogliamo ancora una volta ricordare che la signora Brandara non hai requisiti per ricoprire la carica di Commissario Straordinario del Comune di Licata ( vedi decreto di nomina e parere numero 89 del 2010 dell’Ufficio legale della Regione Siciliana ).

Detto questo, abbiamo appreso da un sito di informazione che c’è stato un incontro tra il Comune, rappresentato dalla signora Brandara e la Municipia S.p.A. Il titolo del giornale era: “tributi, confronto tra Comune e Municipia: sarà garantita maggiore assistenza agli utenti”. Dopo aver visto la bella foto dei partecipanti all’incontro siamo andati a leggere cosa diceva l’articolo.

L’ articolo diceva questo, testualmente: "E’ solo il primo, di una serie, il confronto che nella tarda mattinata di oggi ha avuto luogo al Comune tra ilcommissario straordinario Maria Grazia Brandara e Municipia spa.

“Per l’occasione la Municipia Spa è stata rappresentata – scrive il Comune – da Onofrio Iacuzzo, rappresentante legale pro – tempore, e da Nunzio Ingraffia, responsabile tecnico Sicilia – Calabria, mentre per la Studi e Servizi alle Imprese Srl è intervenuto l’amministratore unico Andrea Tomaselli. All’incontro hanno partecipato anche il segretario generale del Comune, Giovanna Italiano, e il responsabile dell’Ufficio Tributi, Giusy Amato”.

“Dal serrato dibattito è emerso, innanzi tutto – aggiunge il Comune – che i sessanti giorni entro i quali procedere all’eventuale ricorso avverso all’avviso ricevuto, decorrono dal giorno dell’avvenuta notifica. E’ altresì emerso che nel periodo 1 – 31 gennaio 2018, sono stati riscossi circa 140.000 euro sull’attività accertativa. Molta attenzione è stata prestata anche all’aspetto l’organizzazione delle modalità di servizio messo in atto da Municipia Spa per far fronte alle numerose e legittime richieste di chiarimenti fatte dai contribuenti a seguito del ricezione degli avvisi di accertamento. La società ha assicurato la massima assistenza a favore degli utenti, anche per il futuro prossimo”.

Orbene, la Municipia ha quindi assicurato la massima assistenza a favore degli utenti, anche per il futuro prossimo. Onestamente ci aspettavamo che dall'incontro emergessero le consegne da parte della Municipia S.p.A e che da parte della Sig.ra Brandara ci fosse la eventuale diffida alla suindicata societa dall'inviare cartelle per pagamento tributi locali (dato che in virtu'della delibera di C.C. n114 del ,28/12/2017 la Municipia S.p.A. non ha piu' i requisiti giuridici per chiedete quanto sopra).

Detto questo se non ci sono atti di modifica della delibera di cui sopra,i cittadini per qualsiasi cosa inerente il servizio di riscossione dei tributi locali a nostro avviso debbono rivolgersi al Comune. A questo punto, per quanto è a nostra conoscenza, chiediamo alla signora Brandara a quale titolo la Municipia S.p.A. dal 1 gennaio 2018 inoltra avvisi di accertamento ai contribuenti licatesi, considerato che per effetto della suddetta delibera numero 114 del 28/12/2017, dal giorno 1/1/2018 la riscossione dell’accertamento dei tributi locali è esercitata esclusivamente dal Comune di Licata con proprio personale e propri mezzi.

Chiediamo inoltre la signora Brandara perché non diffida la Municipia S.p.A. ad interrompere l’attività di riscossione tributi?

Chiediamo infine alla Sig.ra Brandara di dire chiaramente ai cittadini che la Municipia non e' piu' l'interlocutore dei contribuenti licatesi per il servizio di riscossione fei tributi locali ma lo e' il Comune con il proprio personale.