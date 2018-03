Riscossione tributi, Adic: "Continuiamo a chiedere servizio 'in house'"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come sempre ricordiamo a tutti che la signora Brandara non non ha i requisiti giuridici per ricoprire la carica di commissario straordinario del Comune di Licata ( vedi parere ufficio legale Regione Sicilia e decreto di nomina).

Oggi torniamo a parlare del servizio di riscossione dei tributi locali. Sin dal mese di febbraio del 2017 l’ADIC ha sempre sostenuto che il passaggio “ in house “ del servizio di riscossione dei tributi locali avrebbe portato un risparmio di circa 2 milioni di euro l’anno per le casse del Comune E per le tasche dei contribuenti licatesi rispetto alla gestione privata ( cioe con la Municipia SpA). A questa richiesta abbiamo riscontrato delle resistenze in negativo anche da parte dell’amministrazione uscente finché non abbiamo investito la Presidenza del Consiglio Comunale autoscioltosi. All’epoca il Consiglio Comunale si espresse all’unanimità in maniera favorevole alla gestione in house. Ci fu quindi la richiesta di alcuni consiglieri di approntare la delibera che sancisse il passaggio dalla gestione privata alla gestione “in house” del servizio. Nel frattempo però il Consiglio Comunale si autosciolse dopo la sfiducia al Sindaco ed arrivò a Licata il Comissario Straordinario nella persona della signira Brandara. Inutile ripetere e fare la cronistoria delle innumerevoli volte in cui abbiamo fatto presente alla signora Brandara che il contratto con la Municipia sarebbe scaduto il 31/12/2017 e che bisognava quindi agire in anticipo per individuare il personale, per formarlo con gli stages, per acquisire i software adibiti alla riscossione ecc. Tutto questo veniva fatto presente al Commissario da subito, quando ancora mancavano 4 mesi circa la 31.12.2017.

Purtroppo non siamo stati ascoltati e sono trascorsi mesi senza fare alcunchè di concreto, finché, il 28.12.2017, tre giorni prima della scadenza del contratto con Municipia, il Commissario Straordinario adotta la delibera n. 114 con cui sancisce, sic et simpliciter, il passaggio in house del servzio di riscossione tributi locali. Ovviamente l’adozione della delibera a soli tre giorni dalla scadenza del contratto ha inevitabilmente creato gravi scompensi agli uffici comunali preposti alla riscossione ( personale non formato ecc. ). Ovviamente i cittadini oggi si rivolgono al Comune per avere chiarimenti che non hanno.

Detto questo torniamo a fare alcune domande alla signora Brandara ( dato che è lei che rappresenta il Comune di Licata):

perchè ha adottato la delibera n. 114 (relativa passaggio in house ) solo in data 28/12/2017, a soli tre giorni dalla scadenza del contratto con Municipia?

Perché pur essendosi insediata ad agosto 2017, non ha predisposto fin da subito tutti gli atti propedeutici necessari a garantire la piena operatività del passaggio in house per la riscossione dei tributi a partire dal 1 gennaio 2018?

Perché non ho provveduto con largo anticipo, essendoci stati ben quattro mesi di tempo dal suo insediamento, per formare il personale con gli stage, con l’affiancamento del personale comunale da parte della Municipia SpA ( affiancamento che, per quanto abbiamo letto, per contratto se veniva effettuato entro il 31.12.2017 era gratuito per il Comune), per acquisire gli strumenti informatici gestionali per la riscossione ecc. ?

perchè la signora Brandara non chiede, tramite un legale, il rimborso della Tarsu anno 2011 e 2012 è andata prescritta perche chiesta in ritardo dalla Municipia ai ai contribuenti ( anche perche se il Comune non chiede il risarcimento alla Municipia, il mancato rimborso va a danno delle casse comunali e di conseguenza tale mancato introito verrebbe pagato dai contribuenti licatesi)?

l’art. 32 del capitolato di appalto del servizio di riscossione affidato alla Municipia prevede che “ è fatto divieto all’affidatario di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto. Al termine del contratto la società dovrà consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi”. Chiediamo alla signora Barandara di verificare se il citato art. 32 è stato rispettato e, in caso contrario di agire a tutela dela Comune e nell’interesse dei cittadini contro l’agente della risocossione per gli eventuali danni procurati;

l’art. 17 del capitolato di appalto alla Muncipia del servizio di riscossione prevede che “i versamenti delle somme di competenza del Comune saranno effettuati entro il giorno 20 di ogni mese, con riferimento alle sonme incassate nel mese precedente”. Vorremmo sapere se i versamenti nelle casse comunali venivano effettuati entro i termini previsti dall’art. 17 del bando di gara e se gli interessi che maturavano nel frattempo venivano versati al Comune di Licata.

Per ora ci fermiamo qui. Ma promettiamo, nell’interesse esclusivo dei cittadini licatesi, che torneremo sull’argomento, dato che l’evoluzione che sta prendendo la questione riscossione tributi non è gradevole e quindi chiederemo altre risposte allasignora Brandara sull’argomento.