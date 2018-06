Rischio sismico e prevenzione, anche Menfi ai seminari formativi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche il Comune di Menfi partecipa al Seminario per dirigenti e funzionari delle amministrazioni comunali “Il sistema della Protezione civile e il ruolo dei Comuni”, momento di formazione e approfondimento che rientra nella tre giorni “BELICE 4 – Rischio sismico, Addestramento regionale operatori di protezione civile”, manifestazione di rilievo inserita nel calendario di celebrazioni dell’anniversario del terremoto nel Belice del 1968.

Sono tre i funzionari comunali che partecipano ai lavori: i capisettore dell’Ufficio tecnico Enrico Bengasino (Ambiente) e Vincenzo Saladino (Resp. Protezione Civile) e il vicecomandante della Polizia Locale, Damiano Sanzone. Domani all’incontro “Ruoli e competenze nel sistema di protezione civile”, sempre a Santa Ninfa, presenzierà l’assessore comunale alla Protezione civile, Ludovico Viviani: “L’amministrazione mostra grande sensibilità verso i temi di Protezione civile, specie poi per la prevenzione del rischio sismico – spiega Viviani – Una priorità fortemente voluta, un tema che non può attendere e su cui ci siamo mossi da subito: Menfi metterà in campo un impegno concreto su queste tematiche, anche in attuazione al piano di Protezione civile recentemente approvato, nell’ultimo consiglio comunale”.

BELICE 4 verrà riproposto anche Menfi nei prossimi mesi, probabilmente in autunno: un approfondimento che coinvolge non solo i volontari, ma anche la parte tecnica, per la pianificazione dell'emergenza, e la Polizia locale per la gestione della parte operativa.