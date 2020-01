Palazzina a rischio infiltrazioni in via Toniolo, cantieri segnalati e mai avviati

Sospette infiltrazioni idiriche metterebbero a rischio la stabilità di un’intera palazzina in via Toniolo, nel quartiere Esseneto di Agrigento. A segnalare il problema sono stati alcuni condomini del numero civico 72, erano stati loro stessi, nello scorso mese di novembre, ad allertare i tecnici di “Girgenti Acque” a causa dell’inusuale presenza d’ acqua nel vano scala della palazzina ma anche in prossimità dei paramenti murari dell’edificio.

Dopo la segnalazione alla società che gestisce il servizio idrico integrato, una squadra di operai aveva ispezionato la zona. Dopo le verifiche, vennero delimitate e interdette al transito, due zone prossime al portone d’ingresso da allora però, nessun altro intervento è stato effettuato.

Nei gironi scorsi, secondo quanto riferito dagli inquilini, l’amministratore del condominio avrebbe inoltrato un sollecito a “Girgenti Acque” per chiedere la risoluzione del problema. Intanto, le due aree recintate e segnalate come se fossero dei cantieri, sono diventate anche zona di deposito di rifiuti e la presenza di macchie di umidità sul prospetto della palazzina, giustificherebbe i timori dei residenti sui possibili danni che eventuali infiltrazioni, potrebbero cagionare all’immobile.