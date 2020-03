Il tribunale è "ammalato": recintata l'area perimetrale dell'edificio

Tribunale "recintato" ad Agrigento. Come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, dopo il crollo di un pezzo di cornicione dello stabile avvenuto nei giorni scorsi, i vigili del fuoco hanno provveduto a transennare l'intero stabile, in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Al momento esiste quindi un solo punto d'accesso alla struttura. A fasi carico dei lavori saranno il Comune e il Ministero.