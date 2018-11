Pericolo caduta massi sulla strada, chiusa la statale "Delle Solfare"

Pericolo caduta massi sulla strada. E' per questo motivo che, in via precauzionale, l'Anas ha già chiuso la strada statale 190 "Delle Solfare". Si tratta del tratto che va dal chilometro 17,200 al chilometro 21,000 tra a Sommatino e Ravanusa. A darene notizia è la stessa Anas. "Il traffico è deviato con indicazioni sul posto" - spiegano dall'azienda - .

L'Anas sta, naturalmente, monitorando tutte le principali strade statali e, qualora vi fossero rischi - come nel caso della 190: "Delle Solfare" -, in via precauzionale i tecnici decidono per una temporanea chiusura e deviazione della circolazione.